شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: دورى نايل.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية فى ليلة إصابة إمام عاشور، وبيراميدز يهزم إنبى بهدف "ماييلى" فى ثالث جولات دورى نايل، ومنتخب مصر يطير للإمارات غدا لخوض مباراتى زامبيا والجزائر ودياً.

دورى نايل.. الأهلى يهزم الإسماعيلى بثلاثية فى ليلة إصابة إمام عاشور "فيديو"

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب..

الفنان أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا فى الإمارات

يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا فى اللقاء الودي المقرر له 12 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ضمن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد خسارة منتخب تونس أمام تركيا 3/0 فى ختام التصفيات المقامة فى اليابان متصدرا التصنيف القارى لأفريقيا.

احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.