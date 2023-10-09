شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعلق على إصابته: "الحمد لله كدمة بسيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي، على طمأنة جماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3 / 1.

وكتب إمام عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله كدمة بسيطة وشكرا جدا لكل اللي اطمن عليا".





وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.