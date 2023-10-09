شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعى أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور لمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب؛ بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الأهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، بعد إصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الإثنين للإمارات؛ لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.