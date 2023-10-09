شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إمام عاشور عمل 3 أشعات وجاءت مطمئنة ويعانى من كدمة قوية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أنه اتصل بإمام عاشور، لاعب النادى الأهلي، واطمأن على إصابته بعد إجرائه 3 أشعات من أجل الاطمئنان على إصابته.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اتصلت على إمام عاشور حالا واستأذنته لإبلاغكم بما حدث في المكالمة، وسمح لي، وقال لي أعاني من كدمة تحتاج من 7 لـ10 أيام".

وأضاف: إمام عاشور أجرى 3 أشعات، وكلها مطمئنة، ويعانى فقط من كدمة قوية، ولن يجري أي أشعة أخرى غدا وسيبدأ مباشرة في البرنامج التأهيلى ولكن لن يلحق ببعثة المنتخب".

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل، بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.