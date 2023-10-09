بطولة إنكلترا: تعادل مثير بين برايتون وليفربول

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتهت مباراة برايتون وليفربول بتعادل مثير 2 2 الاحد في المرحلة الثامنة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي تشهد لقاء قمة لاحقا بين ارسنال ومانشستر سيتي.

ورفع ليفربول رصيده الى 17 نقطة في المركز الثالث، وبرايتون الى 16 نقطة في المركز السادس.

وكان اللقاء الاول لليفربول في الدوري بعد سقوطه بطريقة مثيرة امام توتنهام المتصدر في المرحلة الماضية 1 2 في مباراة اثارت جدلا بعد الخطأ الفاضح الذي ارتكبه الجهاز التحكيمي ولا سيما حكام الفيديو المساعد (في ايه ار) الذين اعترفوا بذلك وقدموا اعتذارهم لليفربول الذي طالب مدربه الالماني يورغن كلوب بعد ايام باعادة المباراة.

وكان الكولومبي لويس دياس سجل هدف الافتتاح في المواجهة ضد توتنهام لكنه لم يحتسب بداعي التسلل ليتبين بعد ذلك انه لم يكن كذلك وبعدة سنتيمترات.

ثم سجل توتنهام هدف الفوز في الثواني الاخيرة، ليلحق بليفربول خسارته الاولى هذا الموسم.

بالعودة الى لقاء برايتون وليفربول الأحد، كان اصحاب الارض الطرف الافضل في البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل بواسطة العاجي سيمون ادينغرا (20)، رد ليفربول بقوة بتسجيله هدفين اواخر الشوط الاول بواسطة مهاجمه المصري محمد صلاح، الاول عندما تابع كرة عرضية داخل المنطقة بيسراه داخل الشباك (40) قبل يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه (45+1).

وفي الشوط الثاني، سنحت لليفربول فرصة لتعزيز تقدمه لكن الهولندي راين غرافنبرخ اصاب العارضة منتصف الشوط الثاني قبل ان ينجح برايتون في ادراك التعادل عبر مدافعه وقائده لويس دانك مستغلا ركلة حرة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (78).

وحاول كل من الفريقين الخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن من دون جدوى.

وانتهت مباراة وست هام ونيوكاسل على الملعب الاولمبي في لندن بالتعادل 2 2 ايضا في سيناريو مماثل.

افتتح وست هام التسجيل بواسطة التشيكي توماس كوتشيك (8).