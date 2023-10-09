دورة الصين المفتوحة: شفيونتيك تحرز لقبها الخامس هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - بكين : توجت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا بلقب بطلة دورة الصين المفتوحة في كرة المضرب بتغلبها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6 2 و6 2 الأحد في 69 دقيقة في المباراة النهائية في بكين.

وهو اللقب السادس عشر لشفيونتيك في مسيرتها الاحترافية والخامس هذا الموسم بعد دورات قطر وشتوتغارت الالمانية ووارسو وبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس.

وأقيمت دورة الصين المفتوحة للمرة الأولى منذ 2019، بعد اتباع الصين سياسة متشدّدة للحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

وكان الإيطالي يانيك سينر حسم لقب الرجال الأربعاء، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً.

ونجحت البولندية البالغة من العمر 22 عاما في كسر ارسال الروسية (24 عاما) في الشوطين السادس والثامن من المجموعة الاولى وحسمتها في صالحها 6 2.

وجددت شفيونتيك كسرها لإرسال سامسونوفا في الشوطين الرابع والثامن من الثانية وكسبتها 6 2 أيضا.

وهو الفوز الثالث لشفيونتيك على سامسونوفا في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الان بعد نصف نهائي دورة شتوتغارت العام الماضي وثمن نهائي دورة دبي هذا العام.