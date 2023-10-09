بطولة فرنسا: فوز أول لمرسيليا بقيادة غاتوسو

الرياص - اسماء السيد - باريس : حقق مرسيليا انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوسو بفوزه الكبير على ضيفه لوهافر 3 0 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبكر مرسيليا بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع القائد المدافع السنغالي أرونا سانغانتي كرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق اثر تمريرة من الدولي المغربي أمين حارث (21).

وتلقى لوهافر ضربة موجعة بطرد مدافعه رسول ندياي في الدقيقة 40 بعدما نال الانذار الثاني.

وعزز السنغالي اسماعيلا سار تقدم الفريق الجنوبي بالهدف الثالث مستغلا كرة بالكعب من أوباميانغ (84).

وهي المباراة الثالثة لمرسيليا بقيادة غاتوسو خليفة الاسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه في 20 ايلول/سبتمبر الماضي، حيث خسر الاولى أمام مضيفه موناكو 2 3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية امام ضيفه برايتون الانكليزي 2 2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهو الفوز الأول لمرسيليا في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات والأول في الدوري بعد تعادلين وخسارتين، والثالث له هذا الموسم فرفع رصيده الى 12 نقطة وصعد الى المركز السادس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام رين الذي يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب في قمة المرحلة لاحقا، وليل الذي يحل ضيفا على لنس الوصيف لاحقا أيضا.

في المقابل، مني لوهافر العائد حديثا الى دوري الاضواء، بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.