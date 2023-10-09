شكرا لقرائتكم خبر عن «حشيم 40» يتوج بلقب «العالية للبوانيش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «حشيم 40» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

جاء «نمران 39» وصيفاً بقيادة المالك والنوخذة عمر عبدالله المرزوقي، وحل «زلزال 63» ثالثاً بقيادة المالك والنوخذة محمد مروان المرزوقي.

وجاء في المركز الرابع «عاصفة الحزم» بقيادة المالك والنوخذة عبدالله مروان المرزوقي، وذهب «الخامس» إلى «مربان» لمالكه إبراهيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبدالله الحوسني، ونال المركز السادس «السرب» بقيادة المالك والنوخذة الحر راشد المهيري، فيما حصل «معزم» لمالكه أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبدالله الحوسني، على المركز السابع.

ونال «زفان» لمالكه محمد علي البشر، بقيادة النوخذة يوسف علي يوسف البشر المركز الثامن، وحل «طوفان» لمالكه حمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي في المركز التاسع، فيما حصل «عقاب» بقيادة المالك والنوخذة عبدالله بلال سعيد على المركز العاشر.

وأقيم السباق لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 60 بانوشاً، أبحرت من أعالي جزيرة مصنوعة باتجاه سارية العلم، إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش كاسر الأمواج، حيث تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وكرم الفائزين سعيد حميد المهيري رئيس قسم الصيانة والدعم الفني بالنادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية. وثمن ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، بالنادي، رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، لسباق افتتاح الموسم، والاهتمام الكبير الذي يوليه للأنشطة والفعاليات والسباقات التراثية.

وأشاد المهيري بالمشاركة الكبيرة للقوارب في السباق، والتنظيم الجيد للحدث، وبحماسة البحارة على متن القوارب، وتفاعل المتابعين في كورنيش أبوظبي، ليرسم كل ذلك لوحة رائعة، تدفع بجهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، إلى المزيد من النجاح، وتعزيزه لدى الشباب.