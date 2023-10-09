شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ميدالية لـ «المواي تاي» في مونديال الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى منتخب الإمارات الوطني للمواي تاي للشباب القيادة الرشيدة وشعب الإمارات 14 ميدالية ملونة حققها في ختام منافسات بطولة العالم للمواي تاي التي أقيمت على مدار 7 أيام في مدينة أنطاليا بتركيا.

وتمكن منتخبنا الوطني من تحقيق 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات و6 ميداليات برونزية، في واحدة من أهم وأكبر الإنجازات والمشاركات المميزة لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية الكبرى، حيث نجح المنتخب في تقديم مستويات فنية كبيرة خلال نزالات النهائي التي قادت لفوز اللاعبين رافي رمزي بذهبية وزن 86 كجم وزينب بوحمادة بذهبية وزن 57 كجم ومحمد مرضي بذهبية وزن 67 كجم وسعيد عبدالله أحمد بذهبية وزن 52 كجم وجاسر أحمد بذهبية وزن 60 كجم، إلى جانب 3 ميداليات فضية عن طريق عماد يوسف في وزن 75 كجم وخالد مفيد في وزن 81 كجم وعصام خليل في وزن 48 كجم، في حين حصدت مريم العليلي برونزية وزن 46 كجم وسلامة الجنيبي برونزية وزن فوق 75 كجم وعبد الله الحوسني برونزية وزن فوق 91 كجم، بجانب 3 ميداليات برونزية في الواي كرو عن طريق بشار أحمد وسلامة الجنيبي ومحمد بلال.

واحتل منتخب الإمارات المركز الأول عربياً، وفي المرتبة التاسعة عالمياً برصيد 40 نقطة.