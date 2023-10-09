شكرا لقرائتكم خبر عن أكفيل.. بطلة سباق «دي بي ورلد للدراجات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت الألمانية أكفيل جيدراتيتي، بسباق 70 كيلومتراً في «سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات»، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 300 متسابقة، ونظمته شركة «فت جروب» تحت رعاية موانئ دبي العالمية، واستضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

كما فازت الروسية ماريا بابينينا، والبريطانية ماي تشانينغ بسباقي 40 و14 كيلومتراً، على التوالي.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومتراً فازت فرح المري بالمركز الأول، تلتها هالة محمد في المركز الثاني، وحلت خولة المهيري في المركز الثالث.

وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 30 إلى 49، فازت السورية ربا حلاني بالمركز الأول، تلتها البرتغالية تانيا رودريجوس في المركز الثاني، وحلت البريطانية كارلي مارتن في المركز الثالث.

وفي فئة الفرق لمسافة 40 كيلومتراً فاز فريق آيرريكس بالمركز الأول، تلاه فريق الوثبة للسيدات في المركز الثاني، وحل فريق نادي سبينس في المركز الثالث.

وفي فئة الفردي المفتوحة للشابات لمسافة 15 كيلومتراً فازت البريطانية ماي تشانينغ بالمركز الأول، تلتها الفلبينية أنجلين كلير بانغانيبان في المركز الثاني، وحلت الإماراتية ميرا الفلاسي في المركز الثالث.

وفي فئة الفردي المفتوحة للبالغات لمسافة 15 كيلومتراً فازت الإماراتية خولة عمر بالمركز الأول، تلتها الفلبينية رونا تانغيلون في المركز الثاني، وفي فئة الفرق لمسافة 15 كيلومتراً فاز فريق الوثبة للسيدات بالمركز الأول، تلاه فريق دي بي ورلد في المركز الثاني، وحل فريق شرطة دبي في المركز الثالث.