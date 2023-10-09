شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يحتفل بخريجي برنامج «واعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل مجلس الشارقة الرياضي بتخريج 40 منتسباً في برنامج «واعد» لإعداد وتأهيل الناشئين، بقصر الثقافة بالشارقة.

وقام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة رئيس فريق عمل البرنامج، بتسليم شهادات للخريجين وهدايا مقدمة من مجموعة محمد هلال، بحضور نبيل محمد عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، مدير البرنامج وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات الداعمة للبرنامج، في فئتين عمريتين الأولى بين 12إلى 14 سنة والثانية بين 15إلى 17 سنة.

حضر الحفل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد هلال الحزامي رئيس مجموعة محمد هلال، وعتيق محمد مدير برامج قناة الشارقة الرياضية، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس مجلس إدارة أكاديمية «دراسا».

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة لعيسى هلال الحزامي، وعرض لفيلم تسجيلي عن البرنامج وما اشتمل عليه من محاضرات وورش عمل، ثم استعرض نبيل محمد عاشور تفاصيل البرنامج، وبعدها تم تقديم جلسة حوارية مع أحد المشاركين، وتلتها فقرة تكريم شركاء النجاح والجهات الراعية وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وقام كبار الحضور بتسليم شهادات التخرج للمشاركين وسط تصفيق الحضور. وفي بادرة جديدة قامت الواعدة غميلة راشد الكتبي من نادي البطائح «10 سنوات» بدور عريف الحفل، ونالت إعجاب الحضور بعد أن نجحت في مهمتها، ثم اشترك الجميع في صورة تذكارية احتفالاً بالمناسبة.

وقال عيسى هلال في كلمته إن البرنامج يترجم واحداً من أهم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ما يخص تربية النشء وتأهيلهم ليكونوا كوادر وقيادات المستقبل، وأشاد بنجاح البرنامج وشكر المشرفين والخبراء وفريق العمل الذي تولى تنفيذه.

من جانبه، كشف نبيل محمد عاشور بالأرقام أهم تفاصيل البرنامج ومخرجاته، مشيراً إلى أنه ضم 19 مشاركاً في فئة ما بين 12 إلى 14 سنة واشتمل على 8 ورش عمل و100 ساعة تدريب، أما فئة ما بين 15إلى 17 عاماً فضمت 21 مشاركاً واشتملت على 7 ورش و100 ساعة تدريب.