شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لبطولة العالم لبناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام «مستر آند مسز وورلد» التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة قياسية من أبرز لاعبي العالم في نسخة استثنائية، رافقها منح الفجيرة لقب عاصمة العالم في بناء الأجسام كوجهة رياضية دولية على مستوى العالم.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين في اليوم الختامي بحضور الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، وخليل معروف مدير البطولة.

وتفوقت روسيا في منافسات المحترفين بحصد ذهبيتين وبرونزية، تلاها الفريق المصري بذهبية وفضية، بينما توزعت الميداليات الأخرى على لاعبين من نيجيريا وبيلاروسيا وسورينام والبرتغال وأمريكا وأنجولا وبلجيكا.

وتوج النيجيري ديفيد ندوكورو بذهبية 95 كيلوغراماً للمحترفين، ونال البيلاروسي أليا لوكوفوتيس الفضية، والسورينامي إيدي ويلسون البرونزية، وفي وزن أكثر من 95 كيلوغراماً، فاز المصري أحمد سيد شعبان بالميدالية الذهبية، ونال مواطنه مدحت خليل الميدالية الفضية، وأحرز البرتغالي بيدرو البرونزية.

وفي منافسات الفيزيك للمحترفين فاز الروسي فلاديمير كوستوف بالذهبية، تلاه الأمريكي ديميترو هوروبيتس بالفضية، ثم الروسي ميخائيل غابوف البرونزية، وفي منافسات الكلاسيك فيزيك للمحترفين فاز الروسي أوليغ شوروبين بالذهبية، تلاه الأنجولي يوري كوستا بالفضية، ونال البلجيكي جوزيف بيتر البرونزية.

وثمن الاتحاد الدولي جهود حكام بناء الأجسام الإماراتيين الذين شاركوا في إدارة دفة المنافسات وهم كل من الدولي فيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة حكام بناء الأجسام، والحكم الدولي محمد شاهين الحوسني، والحكم الدولي عبد الله جمال، وتم منح كل منهم شهادة حكم محترف على مستوى العالم في أحد أبرز الإنجازات الدولية لرياضة بناء الأجسام الإماراتية.

وأشاد محمد عبيد بن ماجد بالمستويات الفنية المميزة التي أسفرت عنها المنافسات وأكد أنها بطولة رفيعة المستوى ظهرت بما يليق بتاريخ بطولات بناء الأجسام التي تقام في الفجيرة منذ 23 سنة، كما أثنى ابن ماجد على التعاون المثمر مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام وعلى جهود مدير البطولة خليل معروف وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن العمل سيتواصل للمزيد من النجاحات المستقبلية.

وأشاد الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني بالجهود التي يبذلها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والتي ساهمت بالتطور الكبير للمحكمين الإماراتيين، مؤكداً أنه سيتم نقل مكتسبات شهادة الاحتراف للحكام الشباب تحقيقاً للاستدامة الرياضية.