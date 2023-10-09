شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم العين ويحرمه من صدارة الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألحق النصر الخسارة الأولى بضيفه العين وحرمه من استعادة الصدارة بفوزه عليه -1صفر في استاد آل مكتوم في ختام المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل البوسني سمير ميميشيفيتش هدف النصر الوحيد في الدقيقة 71، وطرد جوناتان من العين في الدقيقة 82.

وكان العين الذي حقق أفضل بداية في تاريخه بالفوز بثماني مباريات على التوالي في كافة المسابقات بينها أربع مباريات في الدوري،يتطلع إلى استعادة الصدارة التي صعد إليها شباب الأهلي السبت برصيد 13 نقطة بعد تعادله مع الجزيرة 1-1، لكن «الزعيم» فشل ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة.

وعاد فريق الشارقة من رأس الخيمة بفوز استعادة الثقة بعد تخطيه مضيفه الإمارات 3-1.

وكان الشارقة خسر أمام العين في الجولة الماضية، لكنه استعاد في رأس الخيمة الثقة ورفع رصيده إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز الخامس على لائحة الترتيب، أما الإمارات فتجمد رصيده عند خمس نقاط، محتلاً المركز العاشر.

شهدت الدقيقة العاشرة تقدم لاعب الشارقة ميراليم بيانيتش، ليرفع كرة نموذجية داخل منطقة جزاء الإمارات، لينبري لها سيبستيان تيغالي ويضعها برأسه في الشباك هدف المباراة الأول.

هدف الشارقة الأول فتح شهية الفريق إلى المزيد من الأهداف، لكنه في المقابل لم يخمد حماسة فريق الإمارات، الذي بدأ يتحرر من مشاهد الحذر التي ظهر عليها، ليتصاعد أداؤه تدريجياً، لينجح في ترجمة تطلعاته بهدف التعادل الذي حمل إمضاء ليثيري سيلفا في الدقيقة 36، بعدما تابع تسديدة كايتا المرتدة من قائم الشارقة، أسكنها في الشباك هدف التعادل للإمارات.

ورغم التعادل فإن الشارقة حافظ على وقعه الهجومي في الدقائق التالية التي شهدت إهداره لعدة فرص، قبل أن يطل سيبستيان تيغالي برأسه من جديد محرزاً هدف الشارقة الثاني في الدقيقة 45 +8، والهدف 181 في تاريخ مشاركته بالدوري.

ونجح لاعب الشارقة موسى ماريجا بإحراز هدف الشارقة الثالث في الدقيقة 90+3 والذي أعقبه إطلاق الحكم صفارته معلناً فوز الشارقة بنتيجة 3-1.