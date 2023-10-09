شكرا لقرائتكم خبر عن ميلوش: الوصل مازال في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر الوصل نقطتين جديدتين بعد تعادله مع عجمان في استاد زعبيل، ليفقد «الإمبرطور» 4 نقاط في آخر مباراتين جعلته يفقد بريقه بعدما بدأ الموسم بقوة بثلاثة انتصارات على التوالي.

ويبدو أن لاعبي الوصل مازالوا يعيشون صدمة التعادل مع خورفكان 3-3 فـــــي الجولة الماضية، وهو ماأكده مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش بعد المباراة.

ويحسب لعجمان أنه قدم أفضل مبارياته بعد أربع مباريات سلبية، وهذا يبنى عليه لخروج «البرتقالي» من المأزق، ولاسيما أنه يملك نقطتين فقط ويحتل المركز قبل الأخير.

وبعد تعادله في الجولة الماضية مع خورفكان 3-3 رغم تقدمه 3-صفر عاد الوصل ليهدر نقطتين، في حين لعب عجمان بشكل جيد في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الروماني إيسايلا.

من جهته، قال مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش بعد المباراة: لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ويبدو أن اللاعبين مازالوا في مباراة خورفكان، ومن الصعب أن تلعب وأنت خائف، وأي خطأ يؤثر في الأداء، هذا اضافة الى أن عجمان سجل هدفه من أول فرصة له، وعندما تفقد أهم لاعبي الفريق الذين يعتمد عليهم فمن الصعب أن تفوز.

وقال إسيايلا مدرب بني ياس من جهته،: تعادلنا مع فريق قوي جداً، أعلم أن فريق الوصل بدأ الموسم بشكل ممتاز وحدثت له مشكلة حين تعادل مع خورفكان في الجولة الماضية، لذلك جاء إلى مباراتنا وعليه ضغط كبير من أجل التعويض.