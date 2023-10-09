شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يبدأ معسكر إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس الأحد، معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي يقام حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي؛ وذلك ضمن محطة إعداده الثانية لمشاركته المقبلة في مونديال الكرة الشاطئية الذي تستضيفه الدولة في شهر فبراير/ شباط 2024.

ويُشارك «أبيض الشاطئية» خلال معسكره الإسباني في البطولة الدولية للكرة الشاطئية التي تُنظمها اللجنة التنفيذية للعبة بالفيفا، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري؛ حيث يلتقي منتخبنا مع نظيره الإسباني يوم 13 أكتوبر، ثم يواجه منتخب البرازيل يوم 14منه، فيما يقابل المكسيك يوم 15 أكتوبر.

وضمت قائمة المنتخب لمعسكر إسبانيا، 16 لاعباً، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، ليد محمدي، أحمد بشر، ليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبد الرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبد الله عباس، عبد الله دهقاني، كمال علي.

وحرص عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية على توديع بعثة الشاطئية في مطار دبي الدولي قبل مغادرتهم إلى معسكرهم الإسباني، وتحدث معهم عن أهمية مرحلة الإعداد الحالية والمراحل المقبلة، وطالب اللاعبين ببذل جهود متزايدة، لضمان الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، ليكونوا على أتم الاستعداد لمونديال كرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024».