شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل منطقي في قمة الجزيرة وشباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

اكتفى الجزيرة وضيفه شباب الأهلي بنقطة في مباراة القمة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليفقد الفريقان نقطتين مهمتين في الصراع على لقب الدوري.

رفع «الفرسان» رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما وصل «فخر أبوظبي» إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

وحرم التعادل الثامن في القمة بين الفريقين شباب الأهلي من تسجيل رقم جديد بالفوز في أول خمس جولات الأولى من المسابقة، كما فعلها في موسم 2013-2014 و 2015- 2016.

ويحسب ل«الفرسان» عدم تلقيه خسارة حتى الآن في الدوري، وحتى التعثر الأول هذا الموسم بالتعادل جاء أمام فريق منافس يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ومع ذلك كان مدرب شباب الأهلي الصربي نيكوليتش غير راض.

وفي المقابل، خرج الجزيرة بنقطة تبقيه داخل المربع الذهبي وقريب من الصدارة لكنه خسر 4 نقاط على أرضه أمام الفرق المنافسة عندما خسر أمام الوحدة وتعادل أمام شباب الأهلي.

وترك غياب النجم علي مبخوت هداف الجزيرة أثره في القمة وفي فريقه حيث لعب تلاميذ الهولندي فرانك دي بور بدون مهاجم صريح في المثلث الهجومي مع الاعتماد على الإسباني بوزيلو الذي قام بدور المهاجم الوهمي وبالرغم من تسجيله هدفاً، إلا أنه لم يوفق في أداء المهمة.

وشهدت المباراة خروج الأرجنتيني كارتابيا نجم شباب الأهلي لتعرضه للإصابة ولم يكشف عنها بعد، ولكن وضح تأثر أداء شباب الأهلي برمانة خط وسطرالفريق ومحور تحركاته، بينما لم يظهر يحيى الغساني بالمستوى المميز الذي كان عليه منذ بداية الموسم.

وتباينت ردود فعل المدربين بعد المباراة عن التعادل حيث اعتبره فرانك دي بور عادلاً، بينما رأى ماركو نيكوليتش أنه ليس جيداً.

وقال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة: التعادل نتيجة عادلة، قدمنا مباراة تنافسية قوية أمام حامل لقب الدوري والمنافس القوي على درع بطولة هذا الموسم.

وأضاف: فخور بما قدمه فريقي، التعادل نتيجة عادلة، ونحن نحاول التطوير من جولة إلى أخرى و اضطررنا إلى تعديل التشكيلة الرئيسية لتعويض غياب مهاجمنا المتميز علي مبخوت.

في المقابل علق قال الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي وقال: سعيد بأداء اللاعبين، وحزين للتعادل بعدما لاحت لنا العديد من الفرص وأشكر اللاعبين على أدائهم القتالي وحصولهم على 13 نقطة حتى الآن ليس أمراً سيئاًَ.

وأضاف: أجريت بعض التغييرات على تشكيل البداية لأنها كانت الأنسب لخوض المواجهة، فنحن الفريق الوحيد الذي يلعب ب6 أجانب وأحتاج الى أن أمنحهم بعض الراحة.