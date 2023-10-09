شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأبطال الجوجيتسو بعد إنجازهم التاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو إلى أرض الوطن بعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية وحصولها على 10 ميداليات تاريخية ملونة، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة لدى عودتها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو(IJF)، والعقيد الدكتور سعود الجنيبي نائب مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية، وممثلي الرعاة وشركاء الاتحاد الإستراتيجيين.

ونجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة، هو الأكبر في تاريخ أي رياضة قتالية، أو غير قتالية، وتصدرت الإمارات بذلك الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، بعدما سيطرت على نصف ميداليات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية.

وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني: خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميداليات الذهبية، فيما تمكّن كل من: محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميداليات الفضية، ونجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميداليات البرونزية.

وأكد محمد سالم الظاهري أن هذا الإنجاز التاريخي لصقور الجوجيتسو هو بمثابة هدية قيّمة للوطن وقيادته وشعبه، وأن السر وراء نجاح جوجيتسو الإمارات في تحقيق الألقاب والأمجاد العالمية يكمن في الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للرياضة عموماً، وللجوجيتسو خصوصاً، منوها بدور الاتحاد وفريق عمله برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، في تحقيق رؤية القيادة بترسيخ الريادة العالمية لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.وأضاف الظاهري: تحدثت طويلاً مع الأبطال بعد تحقيقهم هذا الإنجاز التاريخي، وأوضحت لهم أن الوصول إلى القمة صعب، ولكن الحفاظ عليها أصعب. ومنذ هذه اللحظة سنبدأ التجهيز والتحضير لدورة الألعاب الآسيوية القادمة في اليابان 2026، وهدفنا كما كان على الدوام، مواصلة الحفاظ على القمة.

من جانبه، قال مبارك المنهالي، إن التحضير لهذه البطولة بدأ فعلياً في عام 2019، وأهدافنا كانت واضحة منذ البداية، أهمية تحقيق إنجاز أكبر من ذلك الذي تحقق في جاكرتا عام 2018، ونجحنا بذلك بفضل الله،.

وأكّد محمد حسين المرزوقي أن استقبال أبطال الإمارات هو جزء يسير وبسيط لقاء ما قدموه من بذل وتضحيات خلال الموسم.