شكرا لقرائتكم خبر الشباب يرغب بالتعاقد مع الإيطالي إيموبيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «Radiosei» الإيطالية رغبة نادي الشباب في التعاقد مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما أفادت به الشبكة الإيطالية؛ فإن الشباب يحاول مرة أخرى مع إيموبيلي، مشيرة إلى أن اللاعب لا يمانع في الذهاب إلى السعودية.

وأجاب اللاعب ردا على سؤال حول مفاوضات الشباب: «ربما لم ينته الأمر، الشباب يقود المفاوضات الآن مجددا».

وكان تشيرو إيموبيلي، قد تلقى عرضا ضخما بقيمة 35 مليون دولار لموسمين من نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويلعب تشيرو إيموبيلي (33 عاما)، لنادي لاتسيو الإيطالي منذ 2016، قادما من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لموسم واحد.

كما يلعب في صفوف المنتخب الإيطالي منذ 2014.

وسبق له اللعب لكثير من الأندية مثل: يوفنتوس، سيينا (إعارة)،، بيسكارا (إعارة)، جنوى، تورينو، وبوروسيا دورتموند.