48 لاعبا من النخبة يتنافسون بطولة ليف قولف

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وتعد البطولة التي تستمر فعالياتها 3 أيام، الحدث الـ13 ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، إذ ستشهد تنافسا قويا بين اللاعبين، مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد،إضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.
وستضم قائمة الأسماء المشاركة كلا من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي، وقاد فريقه «سماش» للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف رابغ.
والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2022، والذي يعتلي حاليا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية.
والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.
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