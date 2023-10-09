شكرا لقرائتكم خبر صحف إنجليزية: السعودية تحظى بدعم فيفا لتنظيم مونديال 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية في تقرير لها، أمس، إن أمر استضافة السعودية للمونديال أصبح مؤكدا، ولا يتضمن أي احتمال في الوقت الحالي، إذ ستنظم السعودية كأس العالم 2034 وستفوز باستضافة هذه البطولة بصورة مؤكدة، بعدما ترشحت إليها.

ولا توجد ملفات لدول أخرى قد تحاول الترشح في الأشهر المقبلة ستحظى بتأييد، كما هو الحال تجاه الملف السعودي من طرف فيفا.

في الوقت الذي كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، يحلم بإقامة كأس العالم 2034 في السعودية، وذلك بعد ترشح الملف السعودي بصفة رسمية لاستضافة هذا الحدث.

وأكدت الصحيفة أن إينفانتينو حلمه أن يقام مونديال 2034 في السعودية، وبالفعل الحديث عن منح السعودية استضافة هذه النسخة من كأس العالم أمر صحيح، إذ إن الملف يلقى ترحيبا كبيرا من مسؤولي فيفا.

من جهتها، أشارت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية إلى أن الحكومة السعودية تستهدف دعما أوروبيا لملف ترشحها، مؤكدة أن مسؤولين ووزراء من المملكة الخليجية، تواصلوا بالفعل مع شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية، لتأمين الدعم الأوروبي، قبل التقدم بعرض رسمي لتنظيم المونديال.

على صعيد آخر، انضمنت إيران إلى كثير من الاتحادات الكروية والمنظمات الرياضية الدولية والإقليمية، الداعمة إلى احتضان السعودية مونديال 2034.

وكشف الإعلامي الإيراني، داوود إيكدري، أن بلاده تدعم رغبة المملكة العربية السعودية الرسمية في استضافة النسخة الـ25 تاريخيا من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والمُقررة إقامتها 2034.

وكانت العلاقات الرياضية عادت بين السعودية وإيران أخيرا، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وجاءت هذه المذكرة بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما، بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية، وتشمل: تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية، وكرة القدم النسائية، وكرة قدم الصالات، وكرة القدم الشاطئية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن الأربعاء الماضي، نيته استضافة كأس العالم 2034