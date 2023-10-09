شكرا لقرائتكم خبر الهلال يفتح صفحة مودريتش في الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «ITASPORTPRESS» الإيطالية أن متوسط ميدان ريال مدريد ، الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، قد يغادر ناديه قريبا، مؤكدة أن نادي الهلال السعودي مستعد لتقديم عقد بقيمة 200 مليون يورو تقريبا لعامين «للموسيقار الكرواتي». وحسبما ورد، فإن العرض الضخم من الهلال قد يصل بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأشارت مصادر متعددة إلى أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نادرا ما يعتمد على النجم الكرواتي خلال هذا الموسم، مما يعني اقتراب رحيله إلى دوري روشن السعودي، خاصة بعد النجاح في استقطاب كثير من النجوم العالميين، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي نيمار جونيور.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يفتح صفحة مودريتش في الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.