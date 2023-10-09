الهلال في القمة.. والأهلي يكشف تواضع الاتحاد في الديربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ فريق الهلال على صدارته لترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بتغلبه خارج أرضه على مستضيفه فريق الأخدود بثلاثية جاءت بواسطة محترفيه البرازيلي ميشايل والصربي سافيتش (هدفين) بالغا النقطة 23، وذلك قبل فترة التوقف التي سيعيشها الدوري السعودي بسبب أيام الفيفا، بينما حل سكري القصيم فريق التعاون ثانيا بفارق نقطة واحده عن المتصدر بعد فوزه على بثلاثية نظيفة أمام الطائي، في حين تعثر فريق النصر بالتعادل الإيجابي بهدفين أمام ضيفه أبها، فيما تمكن النادي الأهلي من كسب نقاط ديربي جدة أمام نده التقليدي الاتحاد بصاروخية الإيفواري كيسيه وذلك ضمن أهم مباريات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

الزعيم يواصل الإبهار ويحتفظ بالصدارة

لم تمض 24 ساعة على تصدر فريق التعاون لترتيب فرق دوري روشن حتى عاد فريق الهلال ليستعيدها بثلاثية في شباك الأخدود في مواجهه حصد الصربي سافيتش نجومية المباراة بتسجيله لهدفين ليترجم تفوق الفرقة الزرقاء وهيمنتها وحفاظها على صدارة الترتيب قبيل فترة التوقف التي ستخيم على منافسات الدوري السعودي.

السكري يضرب مرمى الرمادي بالثلاثة

واصل فريق التعاون توهجه هذا الموسم بثلاثية نظيفة في مرمى ضيفه الطائي استحق معها وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بـ22 نقطة ، في مواجهه سيطر من خلالها أصحاب الأرض ترجمها الثلاثي الغامبي موسى بارو والبرازيلي جواو بيدرو والإسباني الفارو ميدران.

الأهلي يكشف تواضع الاتحاد

كشف النادي الأهلي تواضع خصمه الاتحاد المكتمل في مواجهة الديربي بهدف الإيفواري كيسيه الوحيد الذي انتهت به مواجهة ديربي العروس، مفجرا معها حالة الغضب في مدرج العميد بسبب تخبطات مدربه البرتغالي نونو سانتو وسلبية أداء فرقته هذا الموسم رغم حصده بطولة الدوري بالموسم الماضي، ليتساوى الفريقان في النقاط (19) نقطة.

أبها يفرمل النصر في الأول بارك

عطل فريق أبها المتذبذب في المستويات والنتائج هذا الموسم مستضيفه النصر رغم تقدم الأخير بهدفين مبكرين، ليحصد نقطة مهمة في مشوار زعيم الجنوب في أول مهمة لمدربه الجديد جورج تيميش الذي حل بديلا للمدرب البولندي تشيزيلاف ميشنيفيتش، بعد أن عادل الكاميروني توكو إيكامبي في الوقت بدل الضائع 92+2 .

الفتح يقلب الطاولة في وجه الاتفاق

قلب فريق الفتح الطاولة في وجه مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف بالتخصص، رغم تقدم الأخير بهدف الفرنسي موسى ديمبيلي قبل أن يعادل النموذجي النتيجة عن طريق لوكاس (85) وصاروخية المهاجم جانيني 93 ليحول تأخر فريقه إلى انتصار رفع من رصيد الفريق للنقطة 17 وهو ذات الرصيد للاتفاق بفارق الأهداف للأول.

فارس الجنوب يواصل الصحوة

واصل فريق ضمك صحوته ونتائجه الإيجابية برباعية ثقيلة في شباك ضيفه الحزم أكد معها حالة التحسن التي جاءت بعد فوزه بثنائية في الجولة الماضية في مرمى الخليج، ليصعد الفريق للمركز العاشر بعشرة نقاط بينما بقي حال الحزم على وضعه السابق في مؤخرة الترتيب بثلاثة نقاط فقط .

الليث يتعثر من جديد في المدرسة

عاد فريق الشباب للتعثر في نتائجه مرة أخرى بتعادله الإيجابي أمام فريق الرياض بهدفين لكلا الفريقين، عاد معها أصحاب الأرض للمربع الأول وظل على رصيده السابق بتسع نقاط بفارق نقطة عن الرياض.

السلبية تطغى على مواجهتين

في الدمام خيمت السلبية على نتيجة وأداء مباراة الخليج والرائد في مباراة ترجمت من خلالها حالة العقم التهديفي لدى الفريقين، بينما تقاسم فريقا الوحدة وضيفه الفيحاء في مواجهة الشرائع النقاط بعد أن تقدم الأخير بهدف النيجيري هنري أونيكورو قبل أن يعادل للفرسان المغربي جواد اليميق من ركنية نفذها ابن جلدته فيصل فجر.

25 هدفا حصيلة الجولة 9

ارتفعت حصيلة أهداف الجولة التاسعة إلى (25) هدفا، عن سابقتها بالجولة الثامنة التي اكتفت فيها فرق الدوري بتسجيل(21 ) هدفا، حيث شهدت مواجهة ضمك والحزم الأعلى تهديفا بخمسة أهداف، بينما حضرت السلبية في مواجهة الخليج والرائد.

ترتيب الأوراق بدوري روشن

13 يوما ستتوقف خلالها منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وستكون فرصة لعدد من فرق الدوري لترتيب أوراقها ومعالجة أخطائها بعد انقضاء الجولة التاسعة، خاصة فرق المراكز الأخيرة التي ستعمل على تحسين مراكزها وتغيير مراكزها بسلم الترتيب.