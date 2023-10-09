شكرا لقرائتكم خبر سيب بلاتر: فيفا يمزق مونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرار الاتحاد بإقامة نهائيات كأس العالم 2030 في 6 دول تنتمي إلى 3 قارات مختلفة، احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.

وانتقد بلاتر، الذي تولى رئاسة (فيفا) بين 1998 و2015، قبل أن يضطر للاستقالة في خضم فضيحة فساد مدوية، هذا القرار لأسباب مختلفة.

وقال الرئيس السابق لـ«فيفا» لصحيفة زونتاجس بليك السويسرية: «من العبث تمزيق أوصال البطولة بهذه الطريقة، نهائيات كأس العالم يجب أن تكون حدثا متماسكا».

وقال المسؤول السابق، إنه يجب إقامة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية، بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة، والتي استضافتها أوروغواي وفازت بلقبها.

وأكد أن مونديال 2023 كان ينبغي أن يقام في أمريكا اللاتينية، موضحا: «لأسباب تاريخية كان من المفترض إقامة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية فقط».