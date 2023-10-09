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طارق ذياب يتغنى بإنجازات المقاومة: أبو عبيدة أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي

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المنامة - ياسر ابراهيم - طارق ذياب يتغنى بإنجازات المقاومة: أبو عبيدة أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي

الأحد, 08 أكتوبر, 2023 - 11:30 مساءً

اقتحم أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عالم التدريب وبات أفضل مدرب بالعالم في كرة القدم، متفوقا على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب ، بحسب المحلل الكروي التونسي طارق ذياب.
 
وخلال الإستوديو الذي سبق فوز ريال مدريد برباعية نظيفة على أوساسونا في ، يسأل مذيع في شبكة "بي إن سبورتس" المدرب واللاعب التونسي والمحلل الرياضي في الشبكة الرياضية عن رأيه بمباراة ريال مدريد، ليأتي الجواب من ذياب أن "اليوم اكتشفنا مدربا جديدا، شاهدنا الكرة الشاملة (في إشارة إلى طوفان الأقصى)، أبو عبيدة علمنا الكرة الشاملة وهي الهجوم".
 
وتابع أن "أبو عبيدة مدرب منتخب فلسطين، فهو اليوم لم يكن متحدثا رسميا بل مدربا أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي، واليوم شاهدنا مباراة كبيرة من المنتخب الفلسطيني وإن شاء الله تكمل على خير، لأنهم يستحقون الانتصار".
 
 
وكانت كتائب عز الدين القسام، أطلقت أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، بينما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.
 
(الجزيرة)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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