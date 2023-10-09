"تهانينا أرسنال".. جوارديولا يوضح سبب فوز السيتي بالدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في اللقاء الصحفي عقب الخسارة 1-0 أمام أرسنال ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، عن الخسارة و فقدان الصدارة.

وقال بيب: "بحكم خبرتي ستحدث المزيد من التقلبات مازلنا في شهر أكتوبر، ومازال الطريق طويل ويجب علينا مواصلة العمل".

وأضاف: "كانت مباراة مغلقة من الطرفيين، كل فريق حاول منع الآخر من الإختراق، كان لدينا فرصتين أو ثلاث في بداية المباراة، ثم بدء أرسنال اكتساب الثقة في الشوط الثاني حتى فازوا بهدف بعد تغيير الكرة اتجاهها إلي المرمى".

وواصل جوارديولا: "مباراة صعبة، الفرص كانت متقاربة بين الفريقين وخسرنا المباراة وفاز الأرسنال تهانينا لهم حقا".

واختتم: "هذه أول مرة نتعرض فيها للهزيمة مرتين متتاليتين في الدوري منذ 2018 ولهذا السبب نحن نفوز بالدوري الانجليزي".