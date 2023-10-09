"مشوار طويل".. كيف احتفى محمد هاني بمباراته رقم 300؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

احتفى محمد هاني، لاعب النادي الأهلي بالمباراة رقم 300 بصفوف الفريق.

شارك هاني عبر صفحته الرسمية على موقع "X" (تويتر سابقاً) صورة مع لاعبي الأهلي يحملون قميص برقم 300، قبل مباراتهم اليوم أمام الإسماعيلي.

علق هاني على الصورة: "أتشرف أن أكون جزء من هذا الكيان الكبير وأشارك بجزء صغير في تاريخ النادي العظيم، اليوم أكملت 300 مباراة بقميص النادي الأهلي".

أضاف: "مشوار طويل بدأ منذ أن كنت ناشئ في صفوف النادي وحلم كبير تحقق بتحقيق البطولات والانتصارات مع هذا الكيان الكبير".

اختتم: "شكر كبير لزملائي اللاعبين وشكر كبير لجمهور النادى الأهلى العظيم الداعم والسند الحقيقى، وإن شاء الله مزيد من البطولات".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز عبر الإسماعيلي، مساء اليوم، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.