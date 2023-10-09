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أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته.. ويوجه رسالة للجماهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي تفاصيل إصابته خلال مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في بطولة .

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمد لله أنا بخير، كدمة بسيطة وشكرا جدا لكل الناس اللي اطمنت عليا".

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة في مواجهة الأهلي والإسماعيلي، بكدمة في كاحل القدم وخرج في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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