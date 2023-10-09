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رسميا.. استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب وضم هذا اللاعب بدلا منه

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد إمام عاشور من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وجاء استبعاد إمام عاشور، من جانب جهاز المنتخب بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا .

وفي نفس الاتجاه قرر روي فيتوريا استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد اصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الاثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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