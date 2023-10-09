شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تشارك بمعرض تراثنا فى دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شاركت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بمعرض تراثنا في دورته الخامسة، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (8-14) أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال عدد من الشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية في العديد من الحرف، مثل: (الخزف / النحاس / الالاباستر / الزجاج العشق / التحف والأنتيكات / الشموع / الصدف / البورسلين / الديكوباج).

ومن جانبها، أكدت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، حرص واهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية فتح أسواق وتوفير فرص للشباب أصحاب المشروعات لتسويق منتجاتهم في جميع المعارض التي يتم تنفيذها.