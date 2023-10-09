شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: الإسماعيلى كانت له ركلة جزاء.. وعواد لا يستحق الطرد أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن محمود البنا حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي أدار المباراة بشكل جيد، ولم تكن لديه أخطاء مؤثرة خلال الـ90 دقيقة، بعكس محمد معروف الذي أدار لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي.

وقال جريشة، في تصريحات تليفزيونية: "هدف بيرسي تاو الأول في شباك الإسماعيلي صحيح، ولم يكن تسللا مطلقا، وكل الأهداف التي تم تسجيلها في لقاء اليوم صحيحة، ومراجعة الفار سليمة".

وأضاف: "كرة محمد هاني ليست ركلة جزاء مطلقا، لأن لاعب الأهلي كانت يداه في وضع سليم وقرار الحكم صحيح، وكذلك لا توجد للأهلي ركلة جزاء".

وتابع: "كرة محمد حسن والاحتكاك مع علي معلول داخل منطقة الجزاء، محمود البنا لم يشاهد يد مدافع الأهلي وكانت الكرة تخص حكام الفار، وعمرو الشناوي سبق أن استدعى حمادة القلاوي في مباراة فاركو والمصري في كرة تشبه نفس اللعبة، والإسماعيلي كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللعبة من وجهة نظري".

واستطرد: "لو تم استدعاء محمود البنا من جانب تقنية الفيديو كان سيقوم باحتساب ركلة الجزاء، أعرف عقلية محمود البنا وأنه لن يعاند في لعبة سهلة، والخطأ غير مؤثر لأن المباراة انتهت 3-1 لصالح الأهلي، ولكن يجب توحيد المعايير بعيدًا عن الألوان، لكن الحكم قدم مستوى مميزا، وهذه اللعبة تخص تقنية الفيديو".

وتطرق جريشة إلى الحديث عن أداء محمد معروف في لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي، وقال: "الحكم قام بطرد محمد عواد بعدما شاهد الكاميرا الخلفية، وبامبو هو من قام بملامسة جسم حارس الزمالك بعدما قرر القفز، كان يجب استمرار اللعب بشكل عادي وعدم احتساب أي بطاقات صفراء ضد بامبو، أو طرد عواد بالبطاقة الحمراء، والتلامس كان سببه لاعب البنك الأهلي".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن يقوم معروف بإلغاء البطاقة الحمراء لمحمد عواد، وعمل إسقاط للكرة".

وتابع: "محمد معروف كان عليه الانتظار 3 ثوانٍ قبل احتساب لمسة يد ضد الزمالك، لأنها كانت فرصة محققة لنادي البنك الأهلي، لا توجد إتاحة فرصة في ركلة الجزاء، لكن حظه السيئ أن لمسة اليد كانت خارج المنطقة ولم تكن ركلة جزاء للبنك، لكنه خطأ من حكم كبير مصنف سوف يشارك في أمم إفريقيا، وقد يتم ترشيحه للمشاركة في كأس العالم".

وأتم: "أي حكم سيتم ترشيحه لأي بطولة كبيرة مثل كأس العالم سيتم وضعه تحت المراقبة في المباريات المحلية والقارية، وبالتأكيد محمد معروف تم إبلاغه من محمود عاشور حكم الفار بأنه لا يوجد تلامس بين عواد وبامبو، لكن الحكم أصر على الخطأ، كان من الأفضل العودة في قراره وهذا لا يقلل منه".