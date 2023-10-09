شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: تعجبت من قرار كولر بإشراك طاهر بعد إصابة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن إمام عاشور أصبح ركيزة أساسية في وسط ملعب النادي الأهلي، وأصبح له تأثير كبير مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يقدم مستوى جيدا مع الفريق والإصابة التي تعرض لها بالتأكيد ستبعده عن صفوف منتخب مصر، لكنه قادر على العودة سريعًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لعب مباراة متوسطة، واعتمد على القوى الهجومية خصوصا الأطراف بيرسي تاو وحسين الشحات، والثنائي يمتاز بالسرعات العالية والفينيش المميز، وأهداف الفريق جاءت من لعب جماعي وجاءت بشكل جيد، لكن الأهلي لم يقدم مباراة جيدة وكسب بشخصيته، بينما الإسماعيلي يمتلك لاعبين صغارا في السن ولا بد أن يقود إيهاب جلال الفريق بهدوء ويلجأ للدفاع، خصوصا في مواجهات الفرق الكبرى".

وأضاف: "يجب أن نقوم بتحية لاعبي الإسماعيلي قدموا مباراة جيدة، والفريق لديه عناصر صغيرة في السن، والأهلي تأثر بعد خروج إمام عاشور، وذهب الاستحواذ للدراويش، الذي سيطر على المباراة، وفوجئت بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من إمام، الأمر الذي تسبب في التراجع للخلف".

وتابع: "بعد خروج إمام عاشور، الأهلي بدأ يلعب في وسط ملعبه كثيرًا، كان لا بد من مشاركة مروان عطية، لأن الفريق فقد نصف الملعب، لكن كولر حاول استغلال المساحات في وسط الملعب ودفع بطاهر بدلا منه، لكن في النهاية فقد نصف الملعب وذهب الاستحواذ للإسماعيلي".

واستطرد: "محمد الشناوي تألق في المباراة، والأهلي كسب بشخصيته وقوته الهجومية والمنظومة الجماعية، كما أن الأطراف كانت الأفضل في الفريق الأحمر ويتم استغلالها بالهجوم بثلاثة لاعبين من اليمين واليسار، ويجب أن يكون هناك حرص من جانب الإسماعيلي والجهاز الفني، وأن يفوزوا على المباريات في ملعبهم".

وأردف: "في انتظار تقديم أداء أفضل من موديست، خصوصا أنه لم يتلق كرات كثيرة في اللقاء، وأرى أن فترة التوقف هامة من أجل عودته بشكل أفضل وتجهيزه بدنيا، وكوكا لاعب رائع ويثبت أقدامه ويحظى بثقة كبيرة من كولر وقدم مستوى جيدا، لكن كان عنده أخطاء في التمريرات ويجب ألا يستمر في إعادة الكرة للخلف، عليه اللعب دائما للأمام، في حاجة لجراءة هجومية، ولكنه صنع هدف لحسين الشحات بشكل رائع من تمريرة مميزة".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلا: "دفاع الإسماعيلي كان متقدما بشكل غريب في بعض الأوقات، ولذلك استقبل الهدف الثاني بسهولة، وكانت هناك مساحات كثيرة في دفاع الدراويش".