شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: عمر مرموش وأحمد سامى جاهزان وينضمان لمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، بعد إصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الإثنين للإمارات؛ لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري.
وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.
وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.
وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.
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