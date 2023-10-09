شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: راض على أداء لاعبى الإسماعيلى أمام الأهلى.. وكنت أتمنى الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، عن رضاه عن مستوى لاعبيه في مباراة الأهلي رغم الهزيمة بنتيجة 3-1، مؤكدا: "حزنت لأنني كنت أرغب في تحقيق الفوز".

وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة التي صنعت مشكلة كبيرة لنا على مدار شوطي المباراة".

وأضاف: "الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل مبشر للغاية، خاصة أن معظمهم يشارك بصفة أساسية مع الفريق".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على الأهلي لتعويض الهزيمة الأولى لنا بالدوري أمام فريق زد، خاصة أنها بالنسبة لي مباراة مثل أي مباراة في الدوري".