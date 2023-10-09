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مدرب ساجرادا الأنجولى: نريد القتال ضد الزمالك.. وزيزو نجم كبير

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القاهرة - سامية سيد - شدد روكي سابيري، المدير الفني لساجرادا الأنجولي، على رغبته في الظهور بشكل أفضل ضد الزمالك، مشيرا إلى أن زيزو هو أفضل عنصر في صفوف الأبيض.

 

وقال سابيري، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "بالنسبة لي الزمالك هو الفريق المرشح للفوز، لكننا مستعدون لكي نؤدي بشكل أفضل عن المواجهتين السابقتين ضد الزمالك".

 

وأضاف: "لا أعرف الكثير عن المنافسين الآخرين في المجموعة، لكن الزمالك فريق كبير ومميز، وأحب أن أتابع الزمالك من فترة لأخرى وتابعت مباراتهم الأخيرة".

 

وتابع: "نريد أن نثبت وجودنا في المجموعة، ولكن الزمالك من أقوى الفرق في المجموعة والبطولة".

 

واستطرد: "لا أريد الحديث عن أسماء لاعبين من الزمالك، فهم لديهم لاعبين رائعين، لكن أكثر ما يعجبني هو زيزو فهو نجم كبير ولديه قدرات كبيرة".

 

واختتم سابيرى تصريحاته قائلا: "الزمالك سيتأهل بالطبع من هذه المجموعة ولن يحتاج أي مساعدة، ونحن سنقاتل للتأهل".

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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