شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوسوريو: العرض البرازيلى انتهى فى وقته.. وعلاقة المدرب باللاعبين واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الحبشي، وكيل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقف المدرب الكولومبي عن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وقال الحبشي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2، إنه كان هناك اهتمام سابق من أحد الأندية في الدوري البرازيلي بخدمات المدرب، لكن هذا الاهتمام انتهى في وقته، مشيرا إلى أن علاقة أوسوريو بلاعبي الزمالك واقعية ولا توجد أي مشاكل بينه وبين اللاعبين.

وأكد وكيل المدير الفني للزمالك أن المدرب معه جهاز معاون مخلص للنادي، والطبيعي أن القرار الأخير للمدرب.

وعن الفوز على آرتا سولار والبنك الأهلي قال الحبشي: "المدرب يحاول الاستفادة من كل مكسب ويبني عليه ويصلح الأخطاء، ولا يوجد فريق ليست لديه أخطاء وهو يحاول تفادى هذه الأخطاء دائمًا".

وشدد الحبشي على أنه يحترم تعاقده مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، ولا يفكر في أي عروض أخرى في الوقت الحالي، مؤكداً أن تركيز المدرب الأكبر هو على العمل مع نادي الزمالك وتحقيق النجاحات مع الفريق.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي يتعرض لها، قال الحبشي إنها أمر طبيعي في كرة القدم، وأن المدرب يعمل على استفادة من الانتصارات وتصحيح الأخطاء التي يراها في الفريق.