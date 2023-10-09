شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن عمر مرموش، المحترف في صفوف فرانكفورت الألماني، سينضم لمعسكر المنتخب اليوم الإثنين في الإمارات، استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر، المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري فى الإمارات.
وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، بعد إصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الإثنين للإمارات؛ لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري.
وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.
وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.
وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.
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