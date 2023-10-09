شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن عمر مرموش، المحترف في صفوف فرانكفورت الألماني، سينضم لمعسكر المنتخب اليوم الإثنين في الإمارات، استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر، المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري فى الإمارات.

وكان الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، قد أكد جاهزية الثنائي عمر مرموش، لاعب فرانكفورت الألماني، وأحمد سامي لاعب بيراميدز، وانضمامهما لمعسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة زامبيا والجزائر، يومى 12 و16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات.