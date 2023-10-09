شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتوجه اليوم إلى القاهرة لخوض مباراة وادى دجلة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، على السفر اليوم إلى القاهرة للمبيت بها من أجل الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين.

واطمأن عمرو أنور على جاهزية اللاعبين بعد الفوز على فريق مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف ودياً، عن طريق فارس طارق، وأحمد الشامي، وساهر عبد المنعم.

ونجح فريق طنطا فى تحقيق الفوز على فريق راية في افتتاح منافسات دورى المحترفين، قبل أن يسقط أمام أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويحتل فريق طنطا المركز العاشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز وهزيمة ولم يسجل أي تعادل، سجل لاعبو أبناء السيد البدوى هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.