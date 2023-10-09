شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد صفوت عبد الحليم ديفندر الأهلى فى السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم، الاثنين، ذكرى ميلاد صفوت عبد الحليم قائد الاهلى ونجم خط الوسط فى السبعينيات، الذى ولد فى التاسع من أكتوبر لعام 1951 بمنطقة الشرابية.

وبدأت رحلة صفوت عبد الحليم فى قطاع الناشئين بالأهلى فى الحادية عشرة من عمره، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1968، قبل أن يتم السابعة عشرة، عندما أشركه الراحل محمد عبده الوحش أمام الجيش العراقى فى الثانى من أبريل 1968.

صفوت عبد الحليم، أو "المايسترو الصغير"، قائد فريق الأهلى حقبة السبعينيات (ما يُعرف بجيل التلامذة) ولاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر رسميا أمام الطيران فى افتتاحية موسم 1972/1973، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى 6 مرات، وكأس مصر مرتين.

خاض عبد الحليم 148 مباراة مع الشياطين الحمر سجل خلالها 6 أهداف فقط، على الرغم من بدايته كمهاجم، منها هدف فى شباك عادل المأمور حارس الزمالك.

اعتزل نجم الأهلي المخضرم فى نهاية موسم 1980/1981، وكان القائد الراحل قد احترف خلال مسيرته الكروية فترة فى لبنان فى النصف الأول من السبعينيات.

بعد الاعتزال اتجه صفوت عبد الحليم للعمل التدريبى فشغل منصب مدرب الفريق الأول للأهلى مع المدير الفنى شوقى عبد الشافي، وتوجا بلقب كأس مصر 1991.

ورحل صفوت عبد الحليم عن عالمنا فى نهاية سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 67 عاما إثر حريق شب فى منزله.