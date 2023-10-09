شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلى فى فترة التوقف الدولى استعداداً لسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق الأحمر خلال التوقف الدولي مع أعضاء الجهاز المعاون له، من أجل وضع البرنامج المناسب للاعبين المتواجدين فى قائمة الأهلي بعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم، بحيث يحصل اللاعبون على إجازة لعدة أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني فى افتتاح مشواره ببطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجارى لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.

ويستهل الأهلى منافساته فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى تنزانيا ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقى وبيترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة التى تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).