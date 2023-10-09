شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة تُزين رحلة تألق البطلات الرياضية فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السهل أن تجد لاعبة تتحدى الصعوبات وتشق طريق النجاح في عالم الرياضة، لكن ليس سهلاً أن تجد لاعبة تتألق في المحافل الرياضية وتحافظ على أسرتها و"بيتها" وتنجح في الجمع بين بطلة رياضية ولقب "أم" ، هذا ما سنُلقي الضوء عليه في السطور التالية من خلال لاعبات رفعن راية التحدي في الرياضة المحلية والقارية والعالمية دون أن تتأثر حياتهن العائلية ودون أن يقصّرن في متطلبات الأمومة.

ومن أبرز النجمات اللاتي نجحن في الجمع بين الأمومة والرياضة وتحقيق الإنجازات فى وقت واحد، البطلة فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، والتى حققت إنجازات متتالية ونجحت في رفع علم مصر كثيراً في المحافل العالمية قبل أن تكون "ست بيت" شاطرة وتحافظ على أستقرار أسرتها.

ونجحت فاطمة فى تحقيق الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بجورجيا خلال منافست وزن67 كجم برفع ثقل وزنه 122 كجم، بعد إضافة الميدالية السادسة لها عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب البارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم بالرغم من إنها زوجة وأم .

كما أن ياسمين نوح نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك أيضا ، نجحت فى الجمع بين ممارسة الطائرة وكونها أم لأبنتها ليليا التى تلعب حاليا فى صفوف ناشئات القلعة البيضاء لتسير على درب والدتها التى تحرص على تواجدها معها فى المعسكرات بإذن الأجهزة الفنية، ومثلها غادة حسام حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى التى إعتزلت مؤخرا و انضمت للجهاز الفنى كانت تحرص على تواجد إبنها فى معسكرات الفريق ونجحت فى تحقيق البطولات ددون أن تُقصّر في دورها كـ"أم".

كما أن بطلة الإسكواش نور الطيب أيضا تحرص على تواجد مولودتها الأولى فريدة معها التدريبات فى الملعب الزجاجى والجيم ، حرصا منها على إستكمال مسيرة إنجازاتها فى عالم الإسكواش والتي نجحت في أن تتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العالمى.