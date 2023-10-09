شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يبدأ استكشاف المصرى البوسعيدى لاستعادة انتصارات الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب نهاية مباراة فيوتشر، واستقر بسيونى على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى.

ويستأنف الطلائع تدريباته الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، واضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الاولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الاولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.