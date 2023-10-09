شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات اليوم لمواجهة زامبيا والجزائر ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة المنتخب الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا فى التاسعة صباح اليوم، الاثنين، إلى الإمارات للدخول فى معسكر مغلق حتى يوم 17 أكتوبر الجارى، يتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 من نفس الشهر فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ويترأس بعثة المنتخب في الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى:

محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.

وأكد فيتوريا أن مباراتى زامبيا والجزائر على مستوى جيد جدا، وهو ما يسعى له فى المنافسين الذين سنواجههم قبل تصفيات كأس العالم، وأوضح المدرب البرتغالي: "معسكر سبتمبر مثل أهمية كبيرة لنا، ليس فقط لأن مواجهة تونس كانت صعبة، بدأنا بأسلوب مختلف خلال المباراة، واتفقت مع اللاعبين إننا قد نغير أسلوب اللعب اذا احتجنا، وهو ما حدث في مباراة تونس، ومتأكد من أن اللاعبين قادرين على تطبيق هذا الأمر وتصحيح أي أخطاء ظهرت أمام تونس."