شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة على رأس قائمة المواهب الواعدة فى طريق صناعة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية على صعيد الناشئين عدداً من الأبطال الذين وصلوا للعالمية فى سن صغيرة، وسط طموح للمحافظة على هذا التألق فى المستقبل.

استطاعت هنا جودة ، تلك الطفلة التى لم تكمل عامها الثالث عشر، أن تصبح أيقونة فى تنس الطاولة، بعدما توجت ببطولة أفريقيا التي أقيمت فى تونس مؤخرا، بعد الفوز على دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات، إضافة إلى تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 فى الفردى ومع منتخب السيدات في منافسات الفرق.

وخلال مشاركتها في بطولة أفريقيا عام 2021، تمكنت خلال البطولة أن تفوز على اللاعبة اوفيونج أديم التى تبلغ من العمر 34 عاما، والمصنفة رقم 119 عالميا، بنتيجة 3/1 فى الأشواط و1/0 فى عدد المواجهات لتخطف الأنظار إليها .

ولم تتوقف إنجازات الصغيرة عند ذلك، بل تعد أصغر لاعبة شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، حيث تسلمت بطاقة المشاركة الخاصة بها وسافرت مع المنتخب إلى طوكيو.

واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع.

وجاء تحقيق هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.

وتوجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.

كما نجحت ناشئة الإسكواش أمينة عرفى فى أن تفرض نفسها مبكراً على منصات التتويج، بعد أن أصبحت بطلة العالم لناشئات الاسكواش في آخر نسختين، ووضعت قدمها على طريق الكبار فى سن صغيرة، ونجحت في حفر اسمها بحروف ذهبية بين قائمة الأبطال، لتحقق العديد من الأرقام القياسية فى سن 16 عاماً فقط، وتثبت كفاءتها فى مواجهة الكبار.

توجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئي الإسكواش المقامة حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب.

وفازت أمينة عرفى فى المباراة النهائية على بطلة ماليزيا إيرا أزمان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-1.

خطف محمود حسنى، لاعب رفع الأثقال، الأنظار فى عالم اللعبة وهو فى سن صغيرة، فى ظل تتويجه عام 2022 الماضى بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف لوزن 89 كجم ببطولة العالم للشباب فى المكسيك.

ولد محمود حسنى فى شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية عام 2005، وهو أحد لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى وشارك فى أول بطولة دولية ببطولة العالم للشباب، والتى أقيمت فى اليونان مايو الماضى، وخاض منافستها فى وزن 81 كجم، ورغم تواجده في المركز الخامس مع نهاية مسابقة الخطف وبفارق 8 كيلو جرام عن صاحب الذهبية، إلا أن شخصية البطل التي يتمتع بها ظهرت في منافسات الرفع والنطر.

وبدأ ممارسة اللعبة بنادى الكهرباء منذ 5 سنوات قبل أن ينتقل بعدها بسنتين إلى المشروع القومى، لاسيما أن لديه إصرار وعزيمة لحصد المزيد من الميداليات فى مسيرته بالبطولات، خاصة فى ظل وقوفه على منصات التتويج العالمية وهو فى سن صغيرة.

و توج محمود حسني مؤخرا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات النتر لوزن 96 كجم، ببطولة العالم الأخيرة بالسعودية

ويتطلع حسنى للوصول إلى منصة التتويج الأولمبية على غرار بطل اللعبة محمد إيهاب الذى أعلن الاعتزال مؤخرا.

كما يواصل البطل المصري الشاب محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، تحقيق إنجازات و التى بدأها فى مرحلة الناشئين حتى تم تكريمه عام 2019 من قبل الاتحاد الدولى ، حيث نجح مؤخرا فى فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار المقامة في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الماضى، وتمكّن حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش، و حقق بعدها الميدالية الذهبية بمنافسات فردي الرجال ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.