شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم أليدا لـ"الخليج 365": أصولى مصرية وسعيد باللعب لفريق سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع الكندى أدهم اليدا، لاعب فريق كرة السلة، وهو من أصول مصرية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، نظرا لقدراته الفنية، ووصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وانضم لتدريبات الفريق.

وحرص الخليج 365 على محاورة اللاعب لكشف كواليس انضمامه للزمالك، وانضمامه للمنتخب، وكذلك طموحاته مع الفريق الفترة المقبلة.



ادهم اليدا

ما هى كواليس انضمامك للزمالك؟

لن أتحدث عن كواليس العقد كثيرا ولكن أنا سعيد بالانضمام للزمالك، وهو قرار شخصى.

هل تلقيت عروضا أخرى من مصر؟

هذا العام كنت أركز مع عرض الزمالك، ولكن العام الماضى أحد الأندية تحدث معى للقدوم إلى مصر، ولكن لم تتم الصفقة.

شاركت مع المنتخب.. حدثنا عن التجربة وكيف ترى مشاركة المنتخب فى كأس العالم؟

لم يسعفنى الوقت للمشاركة معهم بسبب الإجراءات، ولكن فخور بهم، وأدعمهم، وأرى أنهم يستحقون التأهل للأولمبياد.



ادهم العيدة

ما رأيك فى تجربة محمد صلاح الاحترافية؟

محمد صلاح طبعا أعرفه، وسعيد بمسيرته، أشجع ليفربول، صلاح بيعمل عظمة وشى عظيم، يقدم مصر بشكل محترم في الخارج، واستطاع أن يكون له جماهير هناك، وفى كل مكان بالعالم.

وما حكاية الجنسية الكندية؟

والداى مصريان لكنى أعيش فى كندا منذ سنوات طويلة، أبى وأمى علمانى كثيرا عن مصر، وأفهم عربى ولكن مش بعرف أتكلم كويس، وإن شاء الله أقدر الفترة الجاية.

مين سبب عودتك لمصر والزمالك تحديدا؟

الانضمام للزمالك قرار شخصى، في الأول والآخر، بمجرد وصول العرض رأيت أنها الفرصة المناسبة لى.

ما هي هواياتك؟

لو مفيش تمرين أبقى في المنزل وأشاهد المباريات.

ما هي الأكلة المفضلة لك؟

البيتزا.. أعشقها جدا

وما الأكلة المصرية التي تفضلها أو تريد تناولها؟

الأرز والبامية.