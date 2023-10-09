الامارات | كشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الأهلي والمنتخب المصري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد جاب الله، تفاصيل إصابة نجم الفريق المنتقل حديثا إلى الأهلي إمام عاشور، والتي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي، وتسببت في خروجه من الملعب باكياً حيث لم يكمل المباراة كما تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في الإمارات.



وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد التحام مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ليتلقى اللاعب العلاج خارج الملعب ثم يتم استبداله بعد 3 دقائق فقط، ورصدت الكاميرات، بكاء إمام عاشور خلال مغادرته لملعب المباراة، حيث توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتشخيص إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي تفاصيل الإصابة حيث قال جاب الله في تصريحات خاصة لموقع النادي، إن إمام عاشور خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وأوضح أن الآشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية، وأضاف: "إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للأنكل، ومدة الإصابة لا تتعدى 7 أو 10 أيام".



وعن إصابة حسين الشحات قال: "حسين الشحات تعرض لكدمة خفيفة إن شاء الله سيكون بحالة جيدة"، وكان الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.