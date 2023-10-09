نجم الزمالك السابق: "الأهلي زي القطر محدش عارف يوقفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق أن النادي الأهلي يقدم مستوى مميز للغاية في الوقت الحالي، وأخرها الفوز على الإسماعيلي أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال "دويدار" في قناة المحور:"الأهلي الفترة الأخيرة عامل زي قطر محدش عارف يوقفه، لاعبيه يقدمون أداء مميز"

وأوضح نجم الزمالك السابق:"الإسماعيلي كان يعاني من عدم وجود عنصر الخبرة في وسط الملعب في مواجهة الأمس، وبعد خروج إمام عاشور المتعة قلت في الماتش"

وشدد في نهاية حديثه:"إيهاب جلال لعب بجرأة كبيرة أمام الأهلي وده ورطه وجعل النتيجة تخرج بشكل كبير واستقباله ثلاثة أهداف".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز أمس على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.