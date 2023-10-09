شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لمباراتى الأردن وأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر
واختار ميكالى قائمة اللاعبين للمعسكر كالتالى: في حراسة المرمي: حمزة علاء، على الجابري، محمد أحمد سيحا، خط الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبدالنبي، أحمد عبدالرسول، خط الوسط: محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، على زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني، خط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.
وشهدت القائمة عدة تغييرات عن القائمة التي خاض بها ميكالي معسكر سبتمبر الماضي؛ واستبعد حارس المرمى باشا محمد باشا، بجانب ظهير أيسر الزمالك حاتم سكر ومدافع طلائع الجيش خالد محمد عوض وزميله محمد سمير.
وشهدت القائمة عودة أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي واستبعاد عبدالرحمن عاطف "أجويرو" لاعب الداخلية فيما استمر تواجد بلال مظهر، فيما تم استبعاد لاعبي الوسط رأفت خليل لاعب زد و مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ.
وظهر لأول مرة بالقائمة المدافع محمد عبدالرسول، فيما استمر غياب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز للإصابة هذه المرة.
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