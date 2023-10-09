شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لمباراتى الأردن وأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراتين وديتين، أمام الأردن في القاهرة والثانية أمام أوزبكستان فى طشقند.

واختار ميكالى قائمة اللاعبين للمعسكر كالتالى: في حراسة المرمي: حمزة علاء، على الجابري، محمد أحمد سيحا، خط الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبدالنبي، أحمد عبدالرسول، خط الوسط: محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، على زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني، خط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.