شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى اليوم مع لاتحاد السكندرى فى منافسات ربع نهائى البطولة العربية التى تقام بقطر وتستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.

وصعد الأهلى لهذا الدور بعد التغلب على نظيره الفتح السعودى بنتيجة 98-58، فى إطار مباريات دور الـ16، بينما صعد الاتحاد السكندرى بعد انسجاب فريق البريج الفلسطينى من مباراة دور الـ 16 نظرا لاستشهاد عدد من عائلات الجهاز الفنى واللاعبين بالفريق.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.