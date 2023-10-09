شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه التقليدى بعد تتويجه بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدى متصدرًا الترتيب والمركز الأول، والمقامة في أوزباكستان.

وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعب ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الوزير لبعثة المنتخب علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.