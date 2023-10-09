شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه التقليدى بعد تتويجه بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعب ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الوزير لبعثة المنتخب علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
وشاركت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بمعرض تراثنا في دورته الخامسة، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (8-14) أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال عدد من الشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية في العديد من الحرف، مثل: (الخزف / النحاس / الالاباستر / الزجاج العشق / التحف والأنتيكات / الشموع / الصدف / البورسلين / الديكوباج).
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