شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل يسري سامي لاعب الجودو بعد تتويجه ببرونزية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو، لاعب المنتخب الوطني للجودو يسري سامي بعد إحرازه برونزية عالمية في بطولة العالم للجودو شباب في البرتغال لوزن -60 كجم، بعد فوزه على بطل اوزباكستان، ليحقق أول ميدالية لمصر في تاريخ بطولات العالم للجودو بعد غياب دام 17 عاماً.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه باللاعب وتحقيقه هذا الإنجاز الذي يُعد أحد الإنجازات التاريخية لمصر في رياضة الجودو، والذي يعكس الاستعداد القوي للاعب واصراره علي تحقيق هذا الانجاز، مؤكداً على أهمية واستمرارية دعم الرياضة وتطويرها في مصر، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً للاعبين المصريين في الجودو للسعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية على المستوى ورفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وأشار "صبحي" إلي أن هذا الإنجاز يمثل إلهاماً للشباب المصري وحافزاً لتطوير رياضة الجودو في مصر وزيادة الدعم المقدم للرياضيين والمواهب الشابة في هذا المجال، كما يساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للرياضة المصرية على المستوى الدولي وجذب اهتمام المزيد من الشباب لممارسة هذه الرياضة، وإشارة واضحة على نهوض رياضة الجودو في مصر وقدرتها على منافسة أفضل اللاعبين في العالم، متمنياً أن يكون هذا الإنجاز بداية لمزيد من النجاحات والتألق للرياضيين المصريين في المستقبل.